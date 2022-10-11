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قنبلة من الحرب العالمية الثانية "تجبر" الآلاف على ترك منازلهم
أرشيفية
11 أكتوبر 2022 07:17
أعلنت السلطات الألمانية، أنّها أمرت قرابة 20 ألف شخص في حيّ بمدينة فرانكفورت (وسط) بمغادرة منازلهم مؤقتاً بعد العثور على قنبلة تزن 500 كلغ من مخلّفات الحرب العالمية الثانية.
وقالت فرق الإطفاء في فرانكفورت إنّ القنبلة الأميركية عُثر عليها صباح الإثنين في ورشة بناء في حيّ بوكنهايم الذي يضمّ على وجه الخصوص حرماً جامعياً.
وأوضحت أنّها طلبت من سكّان الحيّ إخلاءه قبل صباح الأربعاء حين سيتمّ تفكيك القنبلة.
وأضافت "يتعيّن على حوالي 20 ألف شخص إخلاء منازلهم بحلول الأربعاء في التاسعة صباحاً".
وعلى الرّغم من مرور 77 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية، لا تزال أراضي المدن الألمانية مليئة بقنابل غير منفجرة يتمّ اكتشافها باستمرار خلال حفريات ورش البناء.
وفي 2017، اضطر 65 ألف شخص في فرانكفورت لإخلاء منازلهم مؤقتاً بعد اكتشاف قنبلة زنتها 1.4 طن.
وفي ديسمبر 2021، انفجرت قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية في ورشة بناء بالقرب من محطة ميونيخ للقطارات في جنوب البلاد، ممّا أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح وتعطّل حركة السكك الحديدية لبعض الوقت.
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الحرب العالمية الثانية
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