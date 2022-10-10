مقتل 200 إرهابي بعملية عسكرية وسط الصومال

أحمد شعبان (مقديشو، القاهرة)

قتل 200 مسلح من حركة «الشباب» الإرهابية خلال عملية عسكرية للجيش الصومالي في إقليم «هيران» وسط البلاد، فيما أكد خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن استمرار الحركة وعدم القضاء عليها يهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية، داعين إلى تشكيل قوة مشتركة ورؤية استراتيجية لمكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا» نقلاً عن مصادر أمنية لم تسمها، بأن «وحدات من الجيش بالتعاون مع قوات عشائرية مسلحة شنت هجوماً مباغتاً على عناصر من مقاتلي الشباب قرب بلدة جعيبو» بالإقليم.

وأضافت أن «العملية العسكرية جاءت بعد أن تلقت وحدات من الجيش معلومات حول تسلل عناصر من الشباب إلى البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين عناصر الحركة وأفراد الجيش»، وذكرت أن عناصر «الشباب» كانوا يخططون للهجوم على بلدة «جعيبو».

ولفتت إلى أن المواجهات استمرت أكثر من 10 ساعات، حيث تمكن الجيش بالتعاون مع العشائر المسلحة خلال المواجهات من تصفية الخلية الإرهابية وتحييد 200 من عناصرها.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه بعض مناطق الصومال عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية بالتعاون مع قوات عشائرية مسلحة ضد مقاتلي «الشباب» جنوب ووسط البلاد.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد «الشباب» التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة»، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة آلاف المدنيين والعسكريين.

ورغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة والجيش في الصومال لمواجهة جرائم «الشباب» وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الفترة الأخيرة، إلا أن جرائم الحركة بحق الشعب الصومالي مستمرة.

فمنذ أيام قُتل 14 شخصاً وأصيب العشرات في تفجيرين انتحاريين استهدفا مسؤولين محليين في مدينة «بلدوين» بإقليم هيران، فيما أحبطت القوات الأمنية هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة في المدينة ذاتها، وقتل الجيش القيادي البارز والخليفة المحتمل لزعيم ميليشيات «الشباب» في عملية جنوبي البلاد.

وأكد الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد بان، أن توافر الإمكانات المادية والعسكرية لحركة «الشباب»، ساعد على استمرار جرائمها بمنطقة القرن الأفريقي، وخاصة في الصومال، ومنها التفجيرات الانتحارية الأخيرة.

وأضاف الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية في تصريحات لـ«الاتحاد» أن «الحركة لاتزال قادرة على تجنيد المزيد من العناصر الإرهابية، ومواردها المالية مُتعاظمة، ولذلك تشهد الصومال جرائم إرهابية وفوضى أمنية وسياسية ساعدت على صعود مثل هذه الحركات».

ولفت إلى أن تراجع فرنسا عن دعم القوات الأفريقية أو تشكيل قوة قادرة على مجابهة الإرهاب في القارة، انعكس على بيئة الحركة، وجعلها تستفيد من هذه الظروف بشكل واضح في القيام بأعمال إرهابية.

وطالب «بان» المجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومات المحلية لتشكيل قوة مشتركة، وبناء رؤية استراتيجية لمكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية، باعتبار أن الإرهاب خطر يهدد الدول الوطنية بالقارة، وينعكس على الأمن والسلم الدوليين بشكل كبير.

وأكد أن وجود بؤرة إرهابية في القارة السمراء تكون بديلاً لمناطق سوريا والعراق والتي صعدت فيها «داعش والقاعدة» في السابق، يشكل بداية جديدة لخطر يصعب حصاره، بالإضافة للنظر إلى صعوبة البيئة، محذراً من أن تأخير مواجهة الحركات الإرهابية يتيح لها الفرصة للتعافي وامتلاك المزيد من أوراق اللعب في مواجهة الدول والمجتمع الدولي.

ولفت الباحث إلى أن حركة «الشباب» محسوبة على تنظيم «القاعدة» وأقوى فروعه والذراع المالية له والممول الرئيس لباقي فروع التنظيم في العالم، وتحصل على الأموال من خلال القرصنة وفرض الإتاوات.

بدوره، أشار السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي إلى أن الجيش الصومالي وجه سلسلة ضربات قوية لحركة «الشباب» في الفترة الأخيرة جعلها تتراجع عن مقديشو، مشيراً إلى أنه رغم انحسار الحركة نسبياً، إلا أنها مازالت تقوم بتفجيرات انتحارية وعمليات كر وفر مع الجيش الصومالي.

وأوضح حليمة خلال حديثه لـ«الاتحاد» أن الفترة الحالية تشهد سلسلة من المواجهات التي يحقق فيها الجيش الصومالي انتصارات متتالية، بفضل الدعم العربي والإفريقي والدولي.

وأشار نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي إلى أن للصومال أهمية استراتيجية كبيرة لموقعها الجغرافي على البحر الأحمر وخليج عدن، وبالتالي لها مهمة للأمن القومي العربي والملاحة الدولية، محذراً من أن وجود حركة «الشباب» يهدد المنطقة.