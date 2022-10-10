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إيطاليا: استقرار ليبيا أساسي لاستقرار المنطقة

إيطاليا: استقرار ليبيا أساسي لاستقرار المنطقة
11 أكتوبر 2022 03:32

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكدت إيطاليا أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام لاستقرار منطقة البحر المتوسط، فيما بحث المجلس الرئاسي الليبي سبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمحافظة على الأمن لمنع حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
وأعرب سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، خلال لقائه أمس وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس، عن دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا وصولاً لتحقيق الانتخابات الوطنية، وفق قاعدة دستورية صحيحة.
بدورها، أشارت وزيرة الخارجية الليبية إلى البدء الفعلي في خطوات تمهيد الطريق للاستقرار السياسي وصولاً لانتخابات وفق خريطة طريق مختصرة واضحة المعالم، تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية، وتُجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وثمنت المنقوش دور الاتحاد الأوروبي الذي يُعد شريكاً رئيسياً لليبيا، والعلاقة المميزة التي تجمع بين ليبيا وإيطاليا والتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز علاقات قوية اقتصادياً وسياسياً.
وفي سياق آخر، شدد المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة كشف ملابسات قضية مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صبراتة قبل أيام، وإحالة الجناة للجهات المختصة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان: إنه جرى خلال اجتماع للمجلس بحث سبل محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمحافظة على الأمن، خاصة أمن الحدود البحرية لمنع حركة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، وقطع جميع الطرق على تجار البشر في المناطق التي تنشط فيها ظاهرة تهريب البشر، وتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة لهذا الملف.

المجلس الرئاسي الليبي
إيطاليا
ليبيا
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