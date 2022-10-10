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الجزائر وفرنسا توقعان 11 اتفاقية تعاون بمجالات عدة

الجزائر وفرنسا توقعان 11 اتفاقية تعاون بمجالات عدة
11 أكتوبر 2022 03:32

الجزائر (الاتحاد)

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أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، توقيع 11 اتفاقية تعاون مع فرنسا، تشمل مجالات مختلفة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الجزائر مساء أمس الأول. وقال عبد الرحمن: «سمحت دورتنا للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالتوقيع على 11 نصاً اتفاقياً، لاسيما في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، والمؤسسات الناشئة والابتكار، والفلاحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل، والسياحة والصناعة التقليدية».
وأضاف: «سنعمل في الفترة المقبلة على ترجمة مخرجاتها على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات رئيسي البلدين».
وأردف أن «تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما بعد الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، في أغسطس الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
وفي 27 أغسطس الماضي، توجت زيارة ماكرون إلى الجزائر بتوقيع البلدين «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة»، ويتضمّن 6 محاور للتعاون في قطاعات عديدة، والتشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

الجزائر
فرنسا
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