«الرئاسي اليمني» يطالب المجتمع الدولي بالحزم مع «الحوثي»

دينا محمود (عدن، لندن)

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن الحكومة لن تقبل بأي إملاءات حوثية تبقي اليمن رهينة تحت سلطة «ميليشيات متمردة» على الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي قوله أثناء لقائه القائم بأعمال السفارة اليابانية في اليمن كازوهيرو هيجاشي، أمس: إن «ميليشيات الحوثي لديها أجندة خارجية، وتتوهم أنها بالتصعيد العسكري ورفضها الهدنة سوف تحقق مكاسب بسفكها مزيداً من دماء أبناء الشعب اليمني».

وأضاف: «نرفض هذا السلوك العدائي ولن نقبل بالضغوط والابتزاز، كما لن نقبل بأي شروط أو إملاءات حوثية تبقي اليمن رهينة تحت سلطة ميليشيات متمردة على الدولة والقرارات الدولية»، مطالباً المجتمع الدولي بأن يتعامل بحزم مع الميليشيات الإرهابية.

وأشار إلى أن الهدنة ليس لها وجود على الأرض، وأن ميليشيات الحوثي قامت بآلاف الانتهاكات، واستمرت في التصعيد العسكري، وصعّدت خروقاتها على امتداد خطوط التماس، خلال الفترة الماضية، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة التي خلفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الأبرياء والجيش اليمني.

وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن يستأنف المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينج، خلال أيام، جهوده المكثفة لإنقاذ الهدنة التي انتهت الأسبوع الماضي، دون تجديد جراء تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، يتصاعد الاستياء الدولي إزاء المواقف المتصلبة التي تتخذها العصابة الانقلابية حيال مساعي تجديد العمل بالتهدئة، بما يزيد التعقيدات التي تواجه محاولات إعادة إرسائها.

فمنذ انقضاء فترة الوقف المؤقت للمعارك في الثاني من الشهر الجاري، لم تكف قيادات الميليشيات الحوثية، عن إطلاق التهديدات المباشرة وغير المباشرة باستئناف عدوانها ضد اليمنيين.

وتثير الأكاذيب الحوثية، غضب المجتمع الدولي وفي القلب منه الولايات المتحدة، التي حَمَلَّت على لسان ليندركينج، المسلحين الانقلابيين مسؤولية فشل المفاوضات التي استهدفت تمديد الهدنة، كما كان قد حدث لمرتين متتاليتين، منذ أن بدأ تطبيقها للمرة الأولى في الثاني من أبريل الماضي، وذلك بسبب تشبث العصابة الحوثية بمطالب، أكدت واشنطن بوضوح أنها «مستحيلة التحقيق».

وأبرزت شبكة «سي بي إس نيوز» الإخبارية، المخاوف التي تساور المسؤولين الأميركيين، من أن يؤدي أي فشل محتمل لمحاولاتهم لإحياء الهدنة، إلى العودة للحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي الدموي على الحكومة اليمنية، وأودت على مدار نحو 8 سنوات بحياة قرابة 400 ألف شخص، وأجبرت ملايين آخرين على النزوح من ديارهم، وجعلت اليمن ساحة للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.

وحذر محللون من أن التهديدات والمواقف الحوثية المتطرفة، تكاد تقوض الآمال في العودة للتهدئة التي جلبت فترة هدوء غير مسبوقة لليمنيين، وأدت لتراجع عمليات النزوح بنسبة 60%، وحدوث انخفاض تصل نسبته إلى 34% في عدد ضحايا الصراع من الأطفال، فضلاً عن جلب كميات من المشتقات النفطية، ما أدى إلى تخفيف الأزمة الخانقة التي كانت البلاد تعاني منها في هذا الصدد.

وفي تصريحات نشرها موقع «ميديا لاين» الإلكتروني، قال المحللون إن المدنيين في اليمن، هم أول من سيدفع ثمن انهيار الهدنة، خاصة أن بلادهم، كانت تُصنّف من بين الدول الأكثر فقراً في العالم، حتى قبل نشوب الصراع الراهن في أراضيها، وذلك في ضوء أنها تضطر لاستيراد قرابة 90% من احتياجاتها. ووفقاً للتقديرات الأممية، قاد العدوان الحوثي إلى تردي الوضع الإنساني بشكل أكبر في اليمن، بعدما أصبح 3.5 مليون من سكان هذا البلد، يعانون سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من 160 ألفاً يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة، بجانب اعتماد قرابة 73% من اليمنيين بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.

وقال المحللون إن انتهاء الوقف المؤقت لإطلاق النار، ومواصلة الميليشيات الانقلابية وضع العراقيل على طريق إعادة العمل بالتهدئة عبر طرح مطالب غير منطقية، يجعل اليمن إزاء جولة جديدة وشيكة من المعارك، سيدفع سكانه الثمن الأكثر فداحة لها.

الاتحاد الأوروبي يدعو «الحوثي» إلى إلغاء أحكام إعدام 4 صحفيين

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى وقف أحكام الإعدام بحق 4 صحفيين تعتقلهم الميليشيات منذ العام 2015.

وقالت البعثة، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي على تويتر: «يواجه 4 صحفيين يمنيين الحكم بالإعدام بسبب مهنتهم»، داعية إلى وقف تلك الأحكام.

وتعد الميليشيات الحوثية من أسوأ الجماعات الإرهابية على مستوى الانتهاكات القمعية ضد الصحفيين، حيث اعتقلت العشرات وقتلت آخرين، في حين لا يزال 4 صحفيين في سجونها وقد حكم عليهم بالإعدام.

وتقول تقارير حقوقية، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت منذ العام 2014، أكثر من 1450 انتهاكاً، بينها 51 حالة قتل لصحفيين، وأكثر من 350 عملية اختطاف.

توثيق 5119 انتهاكاً في القطاع الصحي

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حول جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية بالقطاع الصحي، نحو 5119 انتهاكاً طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي في اليمن خلال الفترة من يناير 2018 وحتى مارس الماضي. وذكرت الشبكة في تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الانتهاكات توزعت بين القتل المباشر للكادر الطبي والمسعفين والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري التي طالت الأطباء والممرضين والإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية وإغلاق المرافق الصحية والمستشفيات والاستهداف المباشر بالقذائف وتفجير وتفخيخ المنشآت الصحية والاستيلاء على الإغاثات الطبية ونهب المستشفيات وبيع الأدوية في الأسواق السوداء وحرمان المدنيين منها. ورصد الفريق الميداني للشبكة 92 حالة قتل، منها 39 حالة قتل أطباء، و24 حالة قتل ممرضين، و29 حالة قتل سائقي سيارات إسعاف.