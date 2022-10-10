«السيادة»: لا سبيل لإنقاذ السودان إلا بتوحيد الكلمة

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكد مجلس السيادة في السودان أنه لا سبيل لإنقاذ البلاد إلا بتوحيد الكلمة، مجدداً التزام القوات المسلحة بالانسحاب من المشهد السياسي، فيما أعلنت الأمم المتحدة قرب الوصول لتسوية سياسية مرضية لكل أطراف العملية السياسية بالبلاد.

وشدد رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان على أن القوات المسلحة ليس لديها أي رغبة للوجود في الحكم، مشيراً إلى أنها تفضل عملها المتمثل في الأمن والدفاع، تاركة المجال للسياسيين والقوى المدنية لتشكيل حكومة مدنية كاملة.

وقال: «كل دعوة صلح تنطلق، هي دعوة حقيقية وصادقة ليس فيها تحيز لجهة ولا انحياز لفئة تدعو لتوحيد أهل السودان»، واصفاً البلد بأنها تمر بمرحلة تحتاج للوحدة والوقوف جنباً إلى جنب.

وعبّر البرهان عن أمله بأن تشهد الساحة السياسية انفراجاً في الأيام المقبلة.

وأوضح البرهان «إنهم مع المجموعة التي تحقق وتلبي للشعب السوداني طموحاته، وتدعو للتوافق والوحدة»، مؤكداً أن القوات المسلحة لم تنحاز لفئة.

في غضون ذلك، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إلى قرب الوصول لتسوية سياسية مرضية لكل أطراف العملية السياسية بالبلاد.

وقال بيرتس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: «نقترب أكثر فأكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية». جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» بمكتبه بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، أمس، وفد «الآلية الثلاثية» التي تضم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان «يوناميتس» فولكر بيرتس.

كما ضم الوفد الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي السفير محمد بلعيش، وممثل مبعوث «الإيجاد» محمد يونس.

وخلال اللقاء ثمن نائب رئيس مجلس السيادة، جهود «الآلية الثلاثية» في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان.

وشدد حميدتي على أهمية التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، عبر اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية.

بدوره، أشاد الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، في تصريحات، باللقاء ووصفه بـ «الإيجابي والبنّاء».

وقال بلعيش إن اللقاء بحث آخر التطورات التي يشهدها السودان والتحركات التي تقودها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية.

وأكد ضرورة مشاركة جميع أطراف العملية السياسية بإيجابية في الحوار لحل الأزمة وعودة السودان لمحيطه الإقليمي والدولي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى استكمال السلام الشامل، وترسيخ الإجراءات التي تصب في استقرار السودان.