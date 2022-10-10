الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لبنان: لم نتسلّم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية

لبنان: لم نتسلّم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية
11 أكتوبر 2022 03:32

بيروت (وكالات)

أخبار ذات صلة
لبنان.. جدل حول تولي حكومة ميقاتي مهام عون
الحكومة اللبنانية تدعو المجتمع الدولي لمساعدتها لمواجهة الكوليرا

قال مسؤول لبناني رفيع، أمس، إن بيروت لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية للرد الأميركي حول مقترح اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل، مؤكداً أن النقاشات حول الموضوع باتت «شبه منتهية».
وأضاف المسؤول أن «النقاشات بشأن المقترح الجديد باتت شبه منتهية، وأن الأمر لا يتعدى البحث في بعض المفردات الواردة في الصيغة».
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: «وصلنا إلى مفردات قليلة يجري الآن توحيدها وإنجازها إذا لم تحصل مفاجأة غير سارة في اللحظة الأخيرة».
وفي وقت سابق، أمس، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في إنجاز ترتيبات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال أيام. وأمس الأول، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الوسيط الأميركي بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين سيرسل صيغة نهائية لمسودة اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.
ومطلع أكتوبر الجاري، سلّم هوكستين كلاً من لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات عليها.

لبنان
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر صربيا الرئاسي (تصوير: محمد الحمادي وريان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
عبدالله بن زايد مصافحاً عبدالقادر السقاف (الصور من المصدر)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©