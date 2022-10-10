لبنان: لم نتسلّم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية

بيروت (وكالات)

قال مسؤول لبناني رفيع، أمس، إن بيروت لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية للرد الأميركي حول مقترح اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل، مؤكداً أن النقاشات حول الموضوع باتت «شبه منتهية».

وأضاف المسؤول أن «النقاشات بشأن المقترح الجديد باتت شبه منتهية، وأن الأمر لا يتعدى البحث في بعض المفردات الواردة في الصيغة».

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام: «وصلنا إلى مفردات قليلة يجري الآن توحيدها وإنجازها إذا لم تحصل مفاجأة غير سارة في اللحظة الأخيرة».

وفي وقت سابق، أمس، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في إنجاز ترتيبات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال أيام. وأمس الأول، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الوسيط الأميركي بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين سيرسل صيغة نهائية لمسودة اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومطلع أكتوبر الجاري، سلّم هوكستين كلاً من لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات عليها.