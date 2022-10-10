مقتل «داعشي» بغارة للتحالف الدولي في سوريا

دمشق (وكالات)

قال مسؤول أمني سوري، إن ضربة بطائرة مسيرة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، أمس، أسفرت عن مقتل أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.

وصرح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الضربة استهدفت عنصراً من «داعش» يقود دراجة نارية في قرية «حمام التركمان».

وظهرت صور من وسائل الإعلام المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ما قيل إنها بقايا جثة «الداعشي» بجوار الدراجة النارية المدمرة.

وأفاد مراسل «فرانس برس» عن دوي انفجارين في منطقة «حمام التركمان» قرب مدينة «تل أبيض» الواقعة تحت سيطرة الفصائل السورية، مشيراً إلى مقتل شخص.