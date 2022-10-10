الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل «داعشي» بغارة للتحالف الدولي في سوريا

مقتل «داعشي» بغارة للتحالف الدولي في سوريا
11 أكتوبر 2022 03:32

دمشق (وكالات)

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام الولايات المتحدة
واشنطن تتعهّد بمزيد من الأسلحة لكييف

قال مسؤول أمني سوري، إن ضربة بطائرة مسيرة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، أمس، أسفرت عن مقتل أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.
وصرح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الضربة استهدفت عنصراً من «داعش» يقود دراجة نارية في قرية «حمام التركمان». 
وظهرت صور من وسائل الإعلام المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ما قيل إنها بقايا جثة «الداعشي» بجوار الدراجة النارية المدمرة.
وأفاد مراسل «فرانس برس» عن دوي انفجارين في منطقة «حمام التركمان» قرب مدينة «تل أبيض» الواقعة تحت سيطرة الفصائل السورية، مشيراً إلى مقتل شخص.

سوريا
داعش
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر صربيا الرئاسي (تصوير: محمد الحمادي وريان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
عبدالله بن زايد مصافحاً عبدالقادر السقاف (الصور من المصدر)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©