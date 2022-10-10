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بوتين يتوعد برد قاسٍ على أي اعتداء يستهدف بلاده

فلاديمير بوتين يترأس اجتماع مجلس الأمن عبر الفيديو في سانت بطرسبرغ (ا ف ب)
11 أكتوبر 2022 03:32

عواصم (وكالات)

 حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من رد «قاسٍ وواسع النطاق» في حال واصلت السلطات الأوكرانية تنفيذ عمليات «إرهابية» في الأراضي الروسية. ونقل التلفزيون الروسي عن بوتين قوله في كلمة أثناء اجتماع لمجلس الأمن الروسي إن «القوات الروسية وجهت ضربة شاملة بأسلحة بحرية وبرية وجوية فائقة الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا». وأضاف «إذا استمرت محاولات تنفيذ عمليات إرهابية في الأراضي الروسية، فإن روسيا سوف ترد بشكل صارم وواسع النطاق»، مضيفاً «يجب أن لا يساور أحد الشك في ذلك». واتهم بوتين المخابرات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الذي استهدف جسر القرم قبل يومين قائلاً: «هذه عملية إرهابية موجهة لتدمير منشأة حساسة ومهمة في البنية التحتية الروسية». 
وقال: «المخابرات الأوكرانية قامت بعدد من العمليات باستهداف محطة الطاقة الكهربائية في إقليم كورسك، ودمرت خطوط الضغط العالي في عدد من المناطق، إضافة إلى محاولة تفجير أنابيب الغاز الروسية الخاصة بالسيل التركي، بالإضافة إلى حرمان الروس من المشاركة في التحقيق الخاص بتفجير خطوط الغاز الدولية في عمق بحر البلطيق».
وكان الجيش الروسي قد أطلق 83 صاروخاً على أوكرانيا بعد يومين من انفجار ألحق أضراراً بجسر استراتيجي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

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اجتماع طارئ
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «إنهم يحاولون تدميرنا جميعاً، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ، وطالب فرنسا وألمانيا برد على روسيا، كما دعا إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع».
وتابع «يريدون بث الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة»، مضيفاً أن ضربات بوساطة «عشرات الصواريخ» وطائرات مسيّرة استهدفت جميع أنحاء أوكرانيا، ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا وسومي وخاركيف، وجيتومير.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في الـ 24 من فبراير الماضي، بدء تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية السكان في دونباس. ووقّع بوتين وقادة أقاليم دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية في الـ 30 من سبتمبر الماضي، صادق عليها لاحقاً البرلمان الروسي بمجلسيه الدوما والفيدرالي.

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