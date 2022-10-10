رئيس الوزراء الماليزي يحلّ البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

كوالالمبور (وكالات)

حلّ رئيس وزراء ماليزيا، أمس، البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة لإعادة الاستقرار السياسي للبلد الذي يحاول التعافي من تداعيات تفشي «كوفيد-19». ولم يحدّد بعد أي تاريخ للانتخابات، غير أن الدستور ينصّ على إجرائها في فترة 60 يوماً عقب حلّ البرلمان.

وكان من المقرر أن تنظم الانتخابات في سبتمبر 2023، لكن إسماعيل صبري يعقوب، رئيس الوزراء، واجه ضغوطاً كبيرة من داخل حزبه «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة»، لحلّ البرلمان وتأمين تفويض قوي عبر إجراء انتحابات مبكرة.

وكانت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة تحظى بأغلبية ضئيلة في البرلمان الذي حلّه يعقوب أمس.

وقال رئيس الوزراء في خطاب تلفزيوني بعد لقائه السلطان عبدالله «التقيت الملك أمس، وطلبت موافقته لحلّ البرلمان. ووافق الملك على طلبي بحلّ البرلمان اليوم».