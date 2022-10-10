باكستان.. مسلحون يهاجمون مدرسة للأطفال

إسلام آباد (وكالات)

أصيب ما لا يقل عن 4 أطفال، بعدما فتح مسلحون النيران على حافلتين مدرسيتين في شمال غرب باكستان، أمس، في ظل مخاوف من ظهور حركة طالبان مجدداً في المنطقة التي كانوا يسيطرون عليها.

ووقع الهجوم الأول في سوات، مسقط رأس حائزة جائزة نوبل ملالا يوسف

زي، حيث قُتل السائق وأُصيب مراهق بجروح نتيجة تعرضه لرصاصتين.

وقال مهران علي، المتحدث باسم شرطة سوات: «المعتدون كانوا يستقلون دراجة بخارية، وفروا من موقع الحادث». لقد بدأت عملية بحث للقبض عليهم.

وأضاف أن حالة الطالب المصاب مستقرة، وقد خرج من مرحلة الخطر.

ووقع الهجوم الثاني في منطقة دير السفلى، خارج سوات، وأسفر عن إصابة

3 طلاب، حسبما صرح جولناز خان من شرطة منطقة دير السفلى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات في المنطقة التي كانت سلمية

نسبياً مؤخراً. ولكن الهجمات جددت المخاوف بشأن إعادة تجمع حركة طالبان في المنطقة.

واكتسبت حركة طالبان باكستان، المختلفة عن نظيراتها في أفغانستان، جرأة بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول في أيدي المسلحين منذ عام.