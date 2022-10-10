الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
زلزال يهز تايبه عاصمة تايوان
أرشيفية
11 أكتوبر 2022 00:26
اهتزت المباني لفترة وجيزة في تايبه عاصمة تايوان، اليوم الاثنين جراء زلزال، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
وقدرت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة وكان مركزه في البحر قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.
أخبار ذات صلة
الصين تشيد باقتراح ماسك بشأن تايوان
زلزال قوي يضرب اليونان
المصدر: وكالات
زلزال
تايوان
الأكثر قراءة
الإمارات
قريباً.. «تَسلُّم الأدوية من السيارة»
6 أكتوبر 2022
دنيا
في حادثة هوليوود.. بالدوين يتوصل لاتفاق بشأن مقتل المصورة
6 أكتوبر 2022
الإمارات
وزارة الدفاع تقدم واجب العزاء في وفاة محمد أحمد عاتق الباكري
9 أكتوبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©