توقعات بوصول عدد قياسي من المهاجرين إلى ألمانيا

أشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي إلى أن ألمانيا ستشهد هذا العام قدوم أكبر عدد من المهاجرين منذ إعادة توحيد شطري البلاد، وذلك بسبب الحرب الأوكرانية.
وأعلنت المنظمة، اليوم الاثنين، أن من المحتمل أن يتجاوز عدد القادمين بحلول نهاية العام العدد القياسي من المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا عام 2015، عندما زاد عدد المهاجرين القادمين إلى ألمانيا عن 1ر2 مليون شخص لأسباب، كان في مقدمتها الحرب الأهلية في سوريا.
وسجل المكتب الاتحادي للإحصاء وصول أكثر من 8ر1 مليون شخص إلى ألمانيا في الفترة بين فبراير حتى أغسطس الماضيين بينهم نحو 952 ألف أوكراني فروا من الحرب الروسية على بلادهم.
وتعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عقد لقاء غدا الثلاثاء مع ممثلي أبرز الاتحادات البلدية من أجل الحديث عن تحسين توزيع اللاجئين داخل ألمانيا.