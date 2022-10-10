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قراصنة يهاجمون مواقع مطارات أميركية

أرشيفية
10 أكتوبر 2022 23:25

تعطلت مواقع الكترونية تابعة لعدد من المطارات الأميركية الرئيسية لفترة وجيزة الاثنين في أعقاب هجمات إلكترونية.

واستهدفت "الهجمات الموزعة لحجب الخدمة" (دي دي أو اس) المواقع الالكترونية لمطارات مدن أتلانتا وشيكاغو ولوس أنجلس ونيويورك وفينيكس وسانت لويس.

وتعمل "الهجمات الموزعة لحجب الخدمة" على إغراق المواقع الالكترونية والخواديم بحركة خاطئة وارباكها بما يؤدي الى إضعاف وظائفها أو تعطيلها كليا.

وطالت الهجمات الالكترونية المواقع التي تقدم الخدمات للمسافرين فقط وليس تلك المعنية بالعمليات.

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