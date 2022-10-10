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قتيل وجرحى بهجوم على حافلة مدرسية في باكستان

أرشيفية
10 أكتوبر 2022 21:58

قتل سائق حافلة مدرسية وأُصيب تلميذ بجروح خطرة، اليوم الاثنين، في هجوم استهدف الحافلة في مقاطعة سوات، في شمال باكستان، وفق الشرطة.
وقال الضابط في الشرطة علي بادشاه «تمكن المهاجم من الفرار ويجري البحث عنه». 

وأوضح أن الطفل المصاب يبلغ بين 10 و11 عاماً.

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