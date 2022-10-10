شنغهاي تشدد قواعد اختبارات «كورونا» للوافدين

قال شاو جون، المسئول في مركز البيانات في مدينة شنغهاي، اليوم الاثنين في إيجاز، إنه يجب على جميع الوافدين إلى شنغهاي، إجراء ثلاثة اختبارات (بي.سي.أر) للكشف عن فيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام من الوصول، بما في ذلك إجراء اختبار واحد منها في غضون 24 ساعة من الوصول.
وفي السابق، كانت السلطات في شنغهاي تفرض على الوافدين إجراء اختبار (بي.سي.أر) الأول في غضون 48 ساعة من الوصول، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وحال عدم التزام الوافدين بالإجراءات الجديدة، يعرضهم ذلك لتغير لون بطاقاتهم الصحية التي يتسلمونها فور الوصول، إلى اللون الأصفر.