الأمم المتحدة تحذر من تفاقم معاناة اللاجئين

قال فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، إن المفوضية العليا ستضطر لإجراء «تخفيضات كبيرة» في برامجها ما لم تحصل على تمويل إضافي قريباً.
وحذر جراندي من أن الخفض قد يؤدي إلى تفاقم سوء التغذية، وأيضاً إلى اضطرابات في بعض من أفقر مناطق العالم.
ودفعت الحرب في أوكرانيا ملايين الأشخاص إلى الفرار من ديارهم. وهناك الآن أكثر من 100 مليون نازح قسرياً في العالم.
ونتيجة لهذا، وإلى جانب الأزمة المستمرة في أفغانستان والفيضانات في باكستان والعنف في الكاميرون، تضخمت ميزانية المفوضية إلى مستوى قياسي بلغ 11 مليار دولار تقريباً.
وقال جراندي، في كلمة أمام الدول الأعضاء في جنيف بعد إعادة تعيينه رئيساً للمفوضية الشهر الماضي، «يؤسفني أن أبلغكم أنني للمرة الأولى خلال ولايتي، أشعر بالقلق إزاء الوضع المالي للمفوضية».
وأضاف «إذا لم نتلق ما لا يقل عن 700 مليون دولار إضافية، خاصة لعملياتنا التي تعاني من نقص التمويل، من الآن وحتى نهاية هذا العام، فسنضطر إلى إجراء تخفيضات شديدة مع عواقب سلبية وأحياناً مأساوية على اللاجئين والمجتمعات المضيفة».