لوكاشينكو يحذر أوكرانيا وينشر قوات مشتركة مع روسيا
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
10 أكتوبر 2022 17:50
قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إنه أمر قوات بلاده بالانتشار مع القوات الروسية قرب أوكرانيا رداً على ما قال إنه تهديد واضح لروسيا البيضاء من جانب كييف وداعميها في الغرب. وتشير تصريحات لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة في بلاده منذ عام 1994، إلى تصعيد إضافي محتمل للحرب في أوكرانيا ربما بوجود قوة مشتركة من روسيا وروسيا البيضاء شمالي أوكرانيا. وقال لوكاشينكو في اجتماع بخصوص الأمن «توجيه الضربات على أراضي روسيا البيضاء لا تجري مناقشته في أوكرانيا اليوم فقط، بل يجري التخطيط له أيضاً» دون أن يقدم دليلاً على كلامه. وأضاف «أصحابها يدفعونهم لشن حرب على روسيا البيضاء لجرنا إلى هناك». وأردف لوكاشينكو قائلاً »نستعد لذلك منذ عقود. سنرد لو استدعى الأمر»، موضحاً أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع خلال اجتماع في سان بطرسبرج. وتابع أنه اتفق مع بوتين على نشر مجموعة عسكرية إقليمية، وشرعا معاً في جمع القوات قبل يومين، على ما يبدو بعد الانفجار الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم. وقال لوكاشينكو، إنه تم إرسال تحذير لروسيا البيضاء عبر قنوات غير رسمية مفاده أن أوكرانيا تخطط لإنشاء «جسر القرم 2»، لكنه لم يذكر تفاصيل. وأضاف «إجابتي كانت بسيطة: (بلغوا رئيس أوكرانيا وداعميه الآخرين أنهم لو مسوا متراً واحداً من أرضنا، فإن جسر القرم سيبدو لهم وكأنه نزهة في حديقة)». ويقدر جيش روسيا البيضاء بنحو 60 ألف فرد. وفي وقت سابق هذا العام نشرت روسيا البيضاء ست مجموعات قوامها عدة آلاف في المناطق الحدودية. واتهم قائد حرس الحدود في روسيا البيضاء أمس الأحد أوكرانيا بممارسة استفزازات على الحدود.