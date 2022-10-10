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الصليب الأحمر يوقف عملياته في أوكرانيا لأسباب أمنية

من أوكرانيا
10 أكتوبر 2022 17:14

قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لـ«رويترز»، اليوم الاثنين، إن اللجنة أوقفت مؤقتا عملها في أوكرانيا لأسباب أمنية، بعدما أطلقت روسيا صواريخ على مدن في أنحاء البلاد.

وأضاف متحدث في رد بالبريد الإلكتروني على سؤال لرويترز "أوقفت فرقنا العمليات مؤقتا اليوم لأسباب أمنية".

وقال المجلس النرويجي للاجئين أيضا إنه أوقف عمليات الإغاثة هناك حتى يستتب الأمن بدرجة تسمح باستئنافها.

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