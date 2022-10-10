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رئيس العراق يطالب بتقديم مصلحة المواطنين

برهم صالح
10 أكتوبر 2022 17:12

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الإثنين على ضرورة إنهاء دوامة الأزمات السياسية في البلاد، والتأسيس لحكم رشيد يكون أساسه ومُنتهاه مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال الرئيس صالح، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "يمر عام على الانتخابات دون إكمال استحقاقاتها الدستورية وهو تذكير قاسٍ بما فاتنا من فرص ضائعة لبلدنا، وحافزٌ مهم لرص الصف والحوار الوطني الجامع".
واجتمع الرئيس العراقي اليوم مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت لبحث التطورات السياسية في العراق.
وذكر بيان للرئاسة العراقية أنه تم "التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الخروج من الأزمة الراهنة بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات، والركون إلى الحوار الجاد الملتزم لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدستورية ومجابهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلد وضمان الأمن والاستقرار، وتحقيق العيش الكريم الحر للمواطنين".
وتحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد حيث أخفقت الكتل السياسية في ترجمة نتائج الانتخابات في بناء عملية سياسية جديدة تأخذ بنظر الاعتبار مطالب المظاهرات الاحتجاحية التي اندلعت في البلاد في أكتوبر2019.

 

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المصدر: وكالات
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