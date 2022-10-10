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تونس.. انتشال جثث 8 مهاجرين قبالة ساحل جرجيس

أرشيفية
10 أكتوبر 2022 15:45

قال مسؤول بالهلال الأحمر إن صيادين تونسيين انتشلوا اليوم الإثنين ثماني جثث لمهاجرين قبالة سواحل مدينة جرجيس الجنوبية والتي من المرجح أن يكون قاربهم قد غرق نهاية الشهر الماضي..

وقال منجي سليم المسؤول بالهلال الأحمر لرويترز "الصيادون الذين خرجوا خصيصا للبحث عن الغرقى في هذا القارب عثروا على ثماني جثث في انتظار أن يعرفوا بدقة (مصيرهم)".

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المصدر: وكالات
مهاجرون
تونس
قارب
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