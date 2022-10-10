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عمدة خاركيف: انقطاع الكهرباء عقب الهجمات الجوية

دخان يتصاعد جراء القصف في أوكرانيا
10 أكتوبر 2022 15:30

 قال عمدة مدينة خاركيف، الواقعة شرقي أوكرانيا، إن التيار الكهربائي انقطع في أجزاء من المدينة عقب الهجمات الجوية الروسية.

وكتب العمدة إيجور تيريخوف، عبر تطبيق المراسلة "تليجرام"، اليوم الاثنين، قائلا إن المدينة تعرضت لثلاث هجمات من الجو صباحا. وأشار إلى أن البنية التحتية للطاقة كانت أحد أهداف الهجمات.

وأضاف تيريخوف: "انقطع التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة، ولا توجد إمدادات بالمياه."وتابع أن العمل جار لإصلاح هذه الأعطال.

 

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