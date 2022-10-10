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قادة مجموعة السبع وزيلينسكي يناقشون تطورات أوكرانيا

عامل إنقاذ يعمل في موقع مبنى سكني تضرر بشدة من ضربة صاروخية في أوكرانيا
10 أكتوبر 2022 15:04

أعلنت برلين الاثنين أن قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجرون محادثات طارئة الثلاثاء لمناقشة الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس لزيلينسكي "تضامن ألمانيا ودول مجموعة السبع الأخرى" مع بلاده، وفق ما أفاد الناطق باسم الحكومة شتيفان هيبسترايت.

وأضاف أن المحادثات ستنطلق عبر الفيديو عند الساعة 14,00 (12,00 ت غ) الثلاثاء وسيشارك زيلينسكي في بداية الاجتماع.

وقال هيبسترايت إن "ألمانيا ستبذل كل ما في وسعها لحشد المزيد من الدعم، وتحديدا للمساعدة على إصلاح وإعادة البنى التحتية المدنية (الأوكرانية) المتضررة والمدمرة، مثل إمدادات الكهرباء والتدفئة".

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