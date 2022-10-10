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زيلنسكي: قتلى وجرحى في موجة القصف على كييف

رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران في موقع الضربات الصاروخية في كييف
10 أكتوبر 2022 11:14

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدناً في أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين.

وأضاف: "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".

واستهدف قصف العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا "عديدة" أخرى صباح الإثنين، فيما دعت الرئاسة الأوكرانية المواطنين إلى "البقاء في الملاجئ".

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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كييف
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