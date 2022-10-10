الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دوي 3 انفجارات قوية في كييف

دمار جراء قصف في أوكرانيا
10 أكتوبر 2022 10:14

سُمع دوي ثلاثة انفجارات قوية صباح الإثنين، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

ووقعت الانفجارات قرابة الساعة 8,15 (5,15 ت غ)، بعد أكثر من ساعة على انطلاق صفارات الإنذار.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد من عدة مواقع في المدينة.

وشاهد صحافي في فرانس برس عدة سيارات إسعاف تتوجه إلى موقع الانفجارات في وسط المدينة.
وتعود أخر ضربة استهدفت كييف إلى 26 يونيو.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ للإذاعة العامة الأوكرانية إن عدة انفجارات هزت كييف اليوم الاثنين ، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأضاف المتحدث "جاري التأكد من التفاصيل".

أخبار ذات صلة
بوتين يتوعد برد قاسٍ على أي اعتداء يستهدف بلاده
الإمارات تدعم خفص التصعيد والجهود الإنسانية في أزمة أوكرانيا
المصدر: وكالات
كييف
انفجار
أوكرانيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس الصربي يستعرضان حرس الشرف خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قصر صربيا الرئاسي (تصوير: محمد الحمادي وريان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
عبدالله بن زايد مصافحاً عبدالقادر السقاف (الصور من المصدر)
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
مكتوم بن محمد
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©