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دوي 3 انفجارات قوية في كييف
دمار جراء قصف في أوكرانيا
10 أكتوبر 2022 10:14
سُمع دوي ثلاثة انفجارات قوية صباح الإثنين، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.
ووقعت الانفجارات قرابة الساعة 8,15 (5,15 ت غ)، بعد أكثر من ساعة على انطلاق صفارات الإنذار.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الكثيف تتصاعد من عدة مواقع في المدينة.
وشاهد صحافي في فرانس برس عدة سيارات إسعاف تتوجه إلى موقع الانفجارات في وسط المدينة.
وتعود أخر ضربة استهدفت كييف إلى 26 يونيو.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ للإذاعة العامة الأوكرانية إن عدة انفجارات هزت كييف اليوم الاثنين ، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأضاف المتحدث "جاري التأكد من التفاصيل".
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المصدر: وكالات
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