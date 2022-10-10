الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الصحة المصرية تكشف 3 أعراض للإصابة بشلل الأطفال
الصحة المصرية تكشف 3 أعراض للإصابة بشلل الأطفال
10 أكتوبر 2022 10:36
نفت وزارة الصحة المصرية انتشار فيروس شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية، وأكدت خلو مياه الصرف الصحي منه.
وقالت الوزارة إنه لا صحة لانتشار فيروس شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت أن الرسالة الصوتية المتداولة ليس لها أساس من الصحة ولم يتم رصد أي حالات مصابة بشلل الأطفال بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
وأكدت: "مصر لديها نظام قوي من برنامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعّال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض". وفق موقع rt
وحدَّدت الوزارة كيفية الإصابة بمرض شلل الأطفال، حيث يكون عن طريق الطعام الملوث بالفيروس، الذي يدخل جسم الطفل وبتكاثر بداخل الجهاز الهضمي ثم يصيب الجهاز العصبي.
وذكرت في بيان لها، أنَّه تتم الإصابة دون ملاحظة ذلك ومن الممكن أن يكون للإصابة بعض الأعراض مثل: البرد والإسهال والقيء.
وأشارت إلى أنه تؤثر الإصابة بالمرض على الحركة وتسبب إعاقة عن طريق الشلل الرخو الحاد وتلازم الطفل مدى الحياة، مؤكدة أن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ضروري لتجنب الإصابة به.
والحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تنطلق في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم تنفيذه من حملات تطعيم شلل الأطفال خلال الـ 5 سنوات الماضية بلغ 9 حملات، منها 3 حملات خلال عام 2021.
وتطلق وزارة الصحة المصرية حملات قومية ومحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال كإجراء متبع تقوم به الوزارة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006".
أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: العلاقات الممتدة عبر 50 عاماً مع مصر متميزة
الأرصاد المصرية تحذر من كتلة هوائية أوروبية باردة تضرب البلاد
المصدر: وكالات
مصر
وزارة الصحة المصرية
شلل الأطفال
الأكثر قراءة
الإمارات
قريباً.. «تَسلُّم الأدوية من السيارة»
6 أكتوبر 2022
دنيا
في حادثة هوليوود.. بالدوين يتوصل لاتفاق بشأن مقتل المصورة
6 أكتوبر 2022
الإمارات
وزارة الدفاع تقدم واجب العزاء في وفاة محمد أحمد عاتق الباكري
9 أكتوبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
رئيس الدولة والرئيس الصربي يؤكدان دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات
زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تأكيد لنهج الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية
اليوم 03:35
الإمارات
الإمارات وروسيا.. شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية
اليوم 03:34
الإمارات
عبدالله بن زايد: نستثمر في طاقات الشباب لخدمة مصالح الإمارات والمنطقة
اليوم 03:34
الإمارات
مكتوم بن محمد: الميزانية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية
اليوم 03:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©