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تحديد هوية فتاة ملقاة بمجاري المياه في مصر

تحديد هوية فتاة ملقاة بمجاري المياه في مصر
10 أكتوبر 2022 08:40

نجحت وزارة الداخلية المصرية في تحديد هوية فتاة ألقيت جثتها بمجاري المياه في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

 وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام المصري أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليها.

وأوضحت وزارة الداخلية الأحد، عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنه بعد نجاح البحث الجنائي في تحديد شخصية السيدة، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام «فتاة شبرا»، استدعت الشرطة والدها لمناقشة الأمر معه.

وبإستدعاء والدها ومناقشته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين كريمته ، فقام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب بعصا خشبية فأحدث إصابتها بجرح قطعى بالرأس، مما أدى لوفاتها فإستعان بـ (شقيقها، خالها) وقاموا بنقل الجثة بإستخدام مركبة "توك توك" وإلقائها بمكان العثور.
وأضاف والد المتوفاة بتخلصه من العصا الخشبية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وقالت وزارة الداخلية إنه: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أرشدا على مركبة "التوك توك" المستخدمة في الواقعة.

 

 

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