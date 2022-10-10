الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس النيجيري ينعي وفاة 76 شخصاً في انقلاب قارب

الرئيس النيجيري
10 أكتوبر 2022 08:42

نعى الرئيس النيجيري محمدو بوهاري وفاة 76 مواطناً نيجيرياً في حادث انقلاب قارب في ولاية أنامبرا جنوبي 
البلاد، مقدما تعازيه لأسر الضحايا كما وجه بسرعة توجه المزيد من وكالات الإغاثة إلى مكان الحادث.

وجاء في بيان صادر عن جاربا شيهو المساعد الإعلامي للرئيس مساء الأحد أن الرئيس النيجيري أشار إلى جهود هيئة الممرات المائية الداخلية النيجيرية والوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ الذين "شرعوا في مهام الإنقاذ والإنعاش على وجه السرعة"، وفقاً لموقع " تشانلز تليفيجن" النيجيري.

وتابع البيان أنه "وجه الوكالات الحكومية ذات الصلة للتحقق من بروتوكولات السلامة على عبارات النقل للتأكد من تجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل".

ووقع الحادث عندما انقلب قارب صباح يوم الجمعة يقل 85 شخصا بعد ارتفاع منسوب الفيضانات في منطقة أوجبارو بولاية أنامبرا. وأكدت وكالات الطوارئ أن عدد القتلى بلغ 76.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع نيجيريا وتعزّي في ضحايا الفيضانات
حصيلة ضحايا فيضانات نيجيريا تتجاوز 600 قتيل
المصدر: وكالات
قارب
نيجيريا
انقلاب
آخر الأخبار
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
الإمارات
منتدى الاتحاد يناقش اقتصاد المعرفة في الإمارات
18 أكتوبر 2022
عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
الإمارات
عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى
18 أكتوبر 2022
حصة بوحميد خلال إطلاق المرحلة الثانية (وام)
الإمارات
انطلاق المرحلة الثانية من «العيادات المتنقلة» في دبي
18 أكتوبر 2022
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
الإمارات
الشيخة فاطمة تهنئ الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية
18 أكتوبر 2022
مسيرة عمل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة بدأت منذ أربعين عاماً (وام)
الإمارات
جواهر القاسمي.. رائدة العطاء والنهوض بالأسرة
18 أكتوبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©