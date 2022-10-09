الحكومة اللبنانية تدعو المجتمع الدولي لمساعدتها لمواجهة الكوليرا

بيروت (الاتحاد)

حذر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس الأبيض من خطر انتشار الكوليرا، بعد أن أعلنت البلاد تسجيل أول حالة الخميس الماضي منذ عام 1993، لمريض من محافظة عكار.

وناشد وزير الصحة العامة، الداعمين والمنظمات الأممية المختلفة، بضرورة توفير دعم أكبر لبلاده لمواجهة الكوليرا، محذراً من أنه «مع غياب المياه السليمة والنظيفة سيكون انتشار الوباء سريعاً».

جاء ذلك خلال تفقد الأبيض أحد مخيمات النازحين السوريين، ومحطة معالجة مياه الشرب في طرابلس، بعد الإعلان عن تسجيل حالة أخرى والاشتباه في حالات عدة.

ووجه الوزير رسالة للبنانيين الذين لديهم آبار أن «يتعاونوا مع المصلحة أو البلديات لفحص مياهها في المختبرات، والتأكد من خلوها من الجراثيم»، وأشار إلى مبادرة لوزارة الصحة سيعلن عنها لاحقاً لمساعدة الأهالي والتأكد من خلو الآبار من الجراثيم.