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الجزائر: نتطلع إلى قرارات جريئة في القمة العربية المقبلة

الجزائر: نتطلع إلى قرارات جريئة في القمة العربية المقبلة
10 أكتوبر 2022 02:38

الجزائر (وكالات)

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قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس، إن بلاده تتطلع إلى صدور «قرارات جريئة» عن القمة العربية التي ستحتضنها مطلع نوفمبر المقبل.
وكان لعمامرة يتحدث في كلمة أمام كوادر وزارة الخارجية بالعاصمة بمناسبة «يوم الدبلوماسية الجزائرية» الذي يوافق تاريخ انضمام الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة عام 1962.
وقال لعمامرة: «تواصل الجزائر جهودها لضمان التحضير الأمثل للقمة العربية، وهي تتطلع لأن يشكل هذا الاستحقاق الهام فرصة لاتخاذ قرارات جريئة بروح توافقية».
وأضاف أن «جدول أعمال القمة واسع وكبير وطموح، ويرتكز على ماذا يريد قادة الدول العربية فعله في محيط متقلب، وماذا يتطلب الوضع من إجراءات توافقية بعد أزمتي كورونا وأوكرانيا».
وتابع: «لدينا يقين أن القادة العرب سيغتنمون الفرصة للحديث بصراحة من أجل خدمة وجودنا وخدمة مصالح المنطقة ووحدة الصف العربي».

الجزائر
رمطان لعمامرة
القمة العربية
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