الجيش الصومالي يكبد «الشباب» خسائر فادحة في «هيران»

مقديشو (الاتحاد)

شنت وحدات من الجيش الصومالي عملية عسكرية ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، في منطقة «جيعيبو» التابعة لمدينة «بولي بوردي» بمحافظة «هيران».

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، أن الهجوم العسكري على العناصر الإرهابية جرى أثناء تجمعهم في المنطقة مما أسفر عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى تحرير منطقة «جيعيبو» من فلول ميليشيات «الشباب» المتطرفة بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

يأتي هذا في وقت تحاول الحكومة الصومالية فيه كسر شوكة الإرهاب، عبر السبل كافة وتبني استراتيجية متعددة الأوجه.

وتخوض الحكومة الصومالية حرباً عسكرية اقتصادية وفكرية ضد حركة «الشباب» الإرهابية، تحت إدارة الرئيس حسن شيخ محمود، الذي أعلن شن حرب شاملة ضد الإرهاب لتحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها الحركة.