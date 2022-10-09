الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

غرق سفينة أبحاث موريتانية في ميناء «نواذيبو»

غرق سفينة أبحاث موريتانية في ميناء «نواذيبو»
10 أكتوبر 2022 02:38

نواكشوط (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم مساعدات للمتضررين من السيول في موريتانيا
مقتل منقبين موريتانيين في قصف بطائرة مسيرة

أعلنت السلطات الموريتانية، أمس، غرق سفينة أبحاث لـ«معهد بحوث المحيطات والصيد» بينما كانت متوقفة على رصيف بشاطئ مدينة نواذيبو الساحلية شمال البلاد.
وقال المعهد في بيان: إن السفينة انقلبت في البحر على جانبها الأيمن نتيجة دخول الماء إليها حيث كانت متوقفة على رصيف بشاطئ نواذيبو، وأشار إلى أنه فتح تحقيق لمعرفة الأسباب وراء الحادث.
ولفت إلى أن فريقاً متعدد التخصصات يعكف الآن على محاولات إنقاذ السفينة، مذكراً بأنه تم اقتناؤها في عام 1997 في إطار التعاون مع اليابان.
وتعتمد السلطات الموريتانية على هذه السفينة لإنجاز الدراسات والبحوث حول وضعية الثروة البحرية، التي تتخذ على أساسها قرارات توقيف الصيد البحري واستئنافه.
وتعتبر شواطئ موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي، على طول 755 كيلومتراً، واحدة من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك، والأنواع البحرية الأخرى.
ويشكّل قطاع الصيد مورداً رئيسياً لخزينة الدولة، عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول والهيئات.

موريتانيا
غرق سفينة
آخر الأخبار
«جري إلى الأمل».. 1334 درجة سلم في «تحدي سكاي رن»
الرياضي
«جري إلى الأمل».. 1334 درجة سلم في «تحدي سكاي رن»
اليوم 14:30
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
الإمارات
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
اليوم 14:19
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»
الرياضي
الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©