هجوم صاروخي فاشل على قوات التحالف في سوريا

واشنطن (وكالات)

أعلن الجيش الأميركي أنّ هجوماً صاروخياً شنته قوات مجهولة الهوية، استهدف قوات التحالف المتمركزة في قاعدة ببلدة «رميلان» بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لكنه فشل في إحداث أي إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم» في بيان صدر خلال وقت متأخر مساء أمس الأول: إن «الهجوم تم بصاروخ عيار 107 ملم وفشل في إحداث أي إصابات داخل القاعدة». وأضافت «سنتكوم» التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط: «تم العثور على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق»، مشيرة إلى أن قواتها تجري تحقيقاً في الهجوم، من دون أنّ تحدد أي جهة يعتقد أنّها تقف وراء الهجوم الفاشل. يأتي الهجوم المذكور، بعد يومين فقط من غارة جوية غير معتادة بمروحية أميركية على قرية تسيطر عليها قوات الحكومة في شمال شرقي سوريا، أدت إلى القضاء قيادي بتنظيم «داعش»، الخميس.

وبعد ذلك بساعات وقعت ضربة جوية أميركية أخرى تسببت في سقوط اثنين آخرين من أعضاء التنظيم الإرهابي.

وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سوريا أغلبهم في الشرق.