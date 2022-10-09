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ألمانيا تحذر من هجمات محتملة على بنيتها التحتية

ألمانيا تحذر من هجمات محتملة على بنيتها التحتية
10 أكتوبر 2022 02:38

برلين (وكالات)

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حذر مسؤول عسكري ألماني رفيع، أمس، من شن مزيد من الهجمات المحتملة على البنية التحتية الحيوية للبلاد.
جاء ذلك بعد يوم من تعطل شبكة القطارات شمال غربي ألمانيا «جراء عمل تخريبي».
وقال اللواء كارستين برور، قائد قيادة العملية الإقليمية في الجيش، إن محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في ألمانيا قد تكون أهدافاً محتملة لهجوم أجنبي.
وأضاف، في تصريح لصحيفة «بيلد» الألمانية أنه «من الممكن أن تتعرض كل محطة نقل، وكل محطة طاقة وكل خط أنابيب لهجوم، ويمكن أن تكون أهدافاً محتملة».
وتابع قائلاً: «نحن قلقون بشكل خاص بشأن تهديدات مختلطة هنا. نحن في حالة بين عدم وجود سلام حقيقي، ولا حرب حقيقية».
وقال المسؤول، إن خلفية الوضع الحالي هي الأزمة الدائرة في أوكرانيا والوضع الأمني الجديد في أوروبا.
وأضاف أن الأزمة الأوكرانية أعادت تركيزنا مرة أخرى إلى الدفاع الوطني والجماعي. وبات واضحاً للبلاد بأسرها بأن حصول أزمة في أوروبا أمر وارد مجدداً، وهذا له عواقب على كل مواطن.
ونصح الناس بالاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي والاحتفاظ بالمصابيح وأجهزة الراديو والبطاريات الكافية في المنزل.

ألمانيا
البنية التحتية
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