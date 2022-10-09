«جوليا» يتحوّل لعاصفة عند عبوره نيكاراغوا

ضعُف الإعصار جوليا الذي ضرب الساحل الكاريبي لنيكاراغوا فجر الأحد، وتحوّل عاصفة استوائية مع تقدّمه شمالاً، وفقاً للمركز الوطني الأميركي للأعاصير. وقال المركز في تقريره الأخير: «العاصفة الاستوائية جوليا تتحرّك عبر نيكاراغوا»، مشيراً إلى مخاطر حصول فيضانات وانهيارات أرضية في أميركا الوسطى. ومن المتوقع أن تتّجه هذه العاصفة بعد ذلك نحو جنوب المكسيك، مصحوبة في الوقت نفسه برياح عاتية على السلفادور وهندوراس وغواتيمالا يومي الأحد والاثنين، وفقاً لتوقّعات المركز الأميركي. وقال خوليو هيرنانديز، أحد سكان ريو بلانكو الواقعة على بعد 220 كلم شمال العاصمة ماناغوا: «لا تزال السماء تمطر، نحن محاصرون بالمياه، لا طاقة ولا ماء منذ الفجر، والعديد من المنازل بلا أسطح والعديد من الأشجار سقطت على الطريق». وصل جوليا كإعصار من الدرجة الأولى إلى اليابسة في نيكاراغوا على طول الساحل بالقرب من بيرل لاغون، عند الساعة 07,15 بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المركز. وبدأت رياح عاتية وأمطار غزيرة تضرب المدينة ومنطقة بلوفيلدز ذات الحكم الذاتي الواقعة على الساحل الكاريبي لنيكاراغوا (شرق) قرابة منتصف ليل السبت الأحد. وذكرت وسائل إعلام رسمية أنها تلقت معلومات عن اقتلاع أسطح وسقوط أشجار وانقطاع التيار الكهربائي في بلدة بلوفيلدز. في بلوفيلدز قام صيادو السمك بتأمين قواربهم، بينما اندفع السكان المحليون إلى المحلات التجارية والمصارف لتخزين المؤن وسحب أموال.