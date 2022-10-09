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شولتس وبايدن: تهديدات روسيا النووية «غير مسؤولة»

من لقاء سابق لبايدن وشولتز
9 أكتوبر 2022 22:53

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، واتفقا على أن التهديدات النووية الأحدث الصادرة عن الكرملين "غير مسؤولة" وأن قرار روسيا بالتعبئة الجزئية "خطأ فادح"، بحسب بيان للحكومة الألمانية.
وأضافت الحكومة الألمانية في البيان أن الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو ساعة ركز على الاستعدادات الجارية لاجتماعات دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين المقبلة التي ستتناول الهجوم الروسي على أوكرانيا وعواقبه.
وذكر البيان أن الزعيمين اتفقا على عدم القبول نهائيا بضم روسيا للأراضي الأوكرانية، واصفين ذلك بأنه تصعيد إضافي.
واتفقا كذلك على أن إعلان التعبئة الجزئية أظهر "الثمن المرير" الذي يتعين على الروس دفعه بسبب حسابات الرئيس فلاديمير بوتين الخاطئة.
وقال البيان "انتقد (الزعيمان) تهديدات موسكو النووية الأحدث ووصفاها بأنها غير مسؤولة، واتفقا على أن (الإقدام على) مثل هذه الخطوة سيكون له عواقب وخيمة بشكل استثنائي على روسيا".
وفيما يتعلق بمسألة الهجمات على خطي أنابيب نورد ستريم، أكد الزعيمان ضرورة التعامل بحسم مع أي تخريب للبنية التحتية الحيوية.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
أميركا
أولاف شولتس
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