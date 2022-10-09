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روسيا تندد بـ«ازدياد» للقصف الأوكراني على أراضيها

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
9 أكتوبر 2022 22:39

رصدت أجهزة الأمن الروسية (إف إس بي) الأحد «ازدياداً ملحوظاً» للقصف الأوكراني الذي يستهدف الأراضي الروسية المحاذية لأوكرانيا وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين خلال الأسبوع الفائت.
وقالت أجهزة الأمن التي تتولى أيضاً مراقبة الحدود في بيان «منذ بداية أكتوبر، ازداد في شكل ملحوظ عدد الهجمات من جانب مجموعات مسلحة أوكرانية على أراضي روسيا الحدودية».
وتطاول الهجمات خصوصاً منطقة بيلغورود المحاذية لخاركيف في أوكرانيا، حيث استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة منذ بداية سبتمبر، وصولاً إلى الحدود. وأوردت أجهزة الأمن الروسية أن منطقتي بريانسك وكورسك الروسيتين مستهدفتان أيضاً.
وأضافت «خلال الأسبوع الفائت، سجلت أكثر من مئة عملية قصف لـ32 بلدة، مع استخدام أنظمة متعددة لإطلاق الصواريخ ومدفعية و(قذائف) هاون وطائرات مسيّرة».
وأوضحت أن «أحد السكان المحليين قتل واصيب خمسة أشخاص بينهم طفل» جراء هذا القصف الأوكراني الذي أسفر أيضاً عن تدمير محطتي كهرباء وأحد عشر مبنى سكنياً ومبنيين إداريين.
ولفتت الأجهزة إلى إصابة ثماني نقاط مراقبة حدودية بأضرار.

 

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المصدر: وكالات
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