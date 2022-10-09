«تريندز» يختتم مشاركته في معرضي «الرياض» و«برشلونة» للكتاب

أسدل مركز تريندز للبحوث والاستشارات الستار على مشاركتين ناجحتين في معرضي الرياض وبرشلونة الدوليين للكتاب 2022، وذلك في إطار رؤية المركز العالمية وخططه الاستراتيجية، إذ يُعدان من أبرز معارض الكتب على مستوى العالم من حيث الأهمية، وعدد الزوار ودور النشر المشاركة. عُرِضت مجموعة واسعة ومتميزة من الإصدارات العلمية والبحثية والمعرفية، التي تغطي العديد من المجالات العلمية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والعسكرية، إلى جانب موسوعات متنوعة اختصّ بها مركز «تريندز»، خلال مشاركة المركز في معرض الرياض للسنة الثانية على التوالي على مدى عشرة أيام، ومشاركته في معرض برشلونة للمرة الأولى على مدى ثلاثة أيام. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن مشاركة «تريندز» في المعرضين العالميين في وقت متزامن جاءت في إطار الحرص على الحضور النوعي والفاعل في المحافل الثقافية العالمية، مشيراً إلى ما حظي به جناحي المركز من اهتمام كبير من جمهور الرياض وبرشلونة وزوار المعرضين. وذكر الدكتور العلي أن معارض الكتب، كما هي المحافل الثقافية، منصات عالمية كبرى للتواصل مع الآخرين، ونافذة واسعة لاطلاع الجمهور عبرها على نتاج «تريندز» البحثي، الذي يقرأ الحاضر ويستشرف المستقبل. وأكد أن «تريندز» شارك في معرضي الرياض وبرشلونة بمجموعة واسعة من الإصدارات التي تتّسم بالتنوّع والثراء، وبلغات عدة، وتستعرض مجموعة من القضايا والأزمات العالمية الراهنة، موضحاً أن مشاركة «تريندز» تعزز من حضوره على الساحة العالمية، فهي لم تقتصر على عرض الكتب، بل كان هناك العديد من الندوات الثقافية، وحلقات الحوار والنقاش، بمشاركة كبار الكُتَّاب والمبدعين في مختلف المجالات المعرفية والعلمية. بدورها، قالت مهرة اليعقوبي، رئيسة قطاع الإعلام بمركز «تريندز»: إن مشاركة المركز في معرضي الرياض برشلونة للكتاب، واكبته تغطية إعلامية عبر منصات «تريندز» كافة، مشيرة إلى أن معارض الكتب وغيرها من المشاركات تشكل فرصة على أرض الواقع لتسليط الضوء على منتجات «تريندز» المعرفية والبحثية، وإطلاع الجمهور عليها، مشيرة إلى ما تم على هامش المعرض من أنشطة للتعريف بمركز «تريندز» وإصداراته، ولقاء ممثلي وسائل الإعلام وغيرهم لبحث بناء شراكات في إطار رؤية «تريندز» العالمية. من جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التسويق والمعارض والتوزيع بمركز «تريندز»: إن معرضي الرياض وبرشلونة للكتاب يُعدَّان من أضخم الفعاليات العالمية للكتاب، ويشكلان حاضنة معرفية، ما يعزز انتشار إصدارات «تريندز»، والتعريف بها أمام الآلاف من الزوار والكُتّاب والباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم.