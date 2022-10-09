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لبنان يتسلّم الصيغة النهائية لترسيم الحدود خلال ساعات

جنديان تابعان لقوات اليونيفيل الأممية عند الحدود اللبنانية
9 أكتوبر 2022 21:18

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، إن بلاده ستتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل في غضون ساعات. وأضاف أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أبلغه في اتصال هاتفي بأنه تم تحديد الملاحظات بشأن الاقتراح. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن «الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكشتاين بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب».

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