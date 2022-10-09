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التوقعات تظهر فوز الرئيس النمساوي بفترة جديدة

الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
9 أكتوبر 2022 20:20

أظهرت التوقعات الأولية الصادرة بعد فترة وجيزة من انتهاء التصويت أن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين ضمن فترة ثانية مدتها ست سنوات، بحصوله على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات في انتخابات اليوم الأحد ليتجنب بذلك خوض جولة إعادة.

واستند استطلاع أجرته مؤسسة (سورا) للتلفزيون الرسمي إلى إحصاء جزئي للأصوات، وأظهر أن فان دير بيلن، الزعيم السابق لحزب الخضر البالغ من العمر 78 عاما، حصل على 54.6 بالمئة بهامش خطأ 2.1 نقطة مئوية.

وكان أقرب منافسيه مرشح حزب الحرية اليميني المتطرف فالتر روزنكرانتس بنسبة 18.9 بالمئة.

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