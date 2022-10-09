الإثنين 10 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تستعيد 1200 كيلومتر في خيرسون

من أوكرانيا
9 أكتوبر 2022 20:13

قالت متحدثة عسكرية اليوم الأحد: إن أوكرانيا استعادت أكثر من 1170 كيلومترا مربعا من الأراضي في منطقة خيرسون الجنوبية منذ بدء هجومها المضاد على القوت الروسية في أواخر أغسطس.
وحققت أوكرانيا نجاحا باهرا بهجومها في شمال شرق البلاد، لكن لا تزال تواصل منذ فترة سعيها الدؤوب في الجنوب لإنهاء الوجود الروسي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.
وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية: إن أوكرانيا تحرز تقدما على جبهة خيرسون، لكن هناك الكثير مما يتعين القيام به لتأمين الأراضي المستعادة حديثا.
وأضافت للتلفزيون الوطني الأوكراني: «العمل مستمر لتوحيد الأراضي وتطهيرها والقيام بعمليات تثبيت الوضع، بينما نواجه العديد من المفاجآت التي خلفها الروس عندما ندخل التجمعات السكنية».
وقالت هومينيوك: «منذ بداية الهجوم المضاد وحتى اليوم، تم تحرير أكثر من 1170 كيلومترا مربعا في اتجاه خيرسون».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يزور روسيا
روسيا تطلق بنجاح قمراً صناعياً للملاحة
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
الإمارات
«محمد بن راشد للإسكان» تطلق الدورة السادسة من ديكوبيلد 2022
اليوم 14:19
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
الرياضي
العمري يتحدى الكرسي المتحرك بأقصى سرعة على حلبة دبي كارتدروم
اليوم 14:00
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
الرياضي
«يد الشارقة».. البطولة 36 بـ «السوبر الملكي»
اليوم 14:00
الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»
الرياضي
الجماهير .. منافسة خاصة في عالم «الفانتاسي»
اليوم 14:00
مساكن جاهزة للمواطنين (من المصدر)
الإمارات
"زايد للإسكان" يعتمد 538 قراراً سكنياً بقيمة 430 مليون درهم
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©