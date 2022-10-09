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في 7 إطلاق من نوعه خلال أيام.. كوريا الشمالية تطلق باليستيين

أرشيفية
9 أكتوبر 2022 19:37

قالت السلطات في دول مجاورة لكوريا الشمالية، إن بيونجيانج أطلقت صاروخين باليستيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في سابع إطلاق من نوعه تجريه كوريا الشمالية في غضون أيام، مما زاد القلق على نطاق واسع في واشنطن وحليفتيها طوكيو وسول من تلك التجارب.
وقال مسؤولون في العاصمة الكورية الجنوبية، إن تصاعد وتيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية قد يشير إلى أنها أقرب من أي وقت مضى لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017، إذ تم رصد استعدادات تجري في موقع الاختبار منذ أشهر.
وقال وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو إينو للصحفيين إن الصاروخين وصلا إلى ارتفاع 100 كيلومتر وقطعا مسافة 350 كيلومتراً.
وجرى إطلاق الصاروخ الأول في حوالي الساعة 1:47 صباحاً بالتوقيت المحلي (1647 بتوقيت جرينتش) والثاني بعده بحوالي ست دقائق.
وذكر أن الصاروخين وقعا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مشيراً إلى أن السلطات لا تزال تعمل على تحديد نوع الصاروخين، بما يشمل احتمالية أنهما صاروخان باليستيان أُطلقا من غواصة.
وقال الجيش الأميركي، إنه يتشاور من كثب مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عملية الإطلاق التي قال إنها تسلط الضوء على «التأثير المزعزع للاستقرار» لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

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