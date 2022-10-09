ألمانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن تخريب السكك الحديدية
أرشيفية
9 أكتوبر 2022 18:50
قالت الشرطة الألمانية إنها لم تستبعد الدوافع السياسية وراء ما يُشتبه في أنه تخريب لخطوط الاتصالات بشبكة السكك الحديدية أمس السبت، لكن ليس هناك ما يشير إلى تورط دولة أجنبية أو إرهاب.
وقال متحدث باسم مكتب الشرطة الجنائية في برلين، اليوم الأحد، إن الشرطة لا تزال تحقق في تخريب خطوط الاتصالات اللاسلكية في برلين وهيرن في ولاية شمال الراين - وستفاليا، مما عطل حركة السكك الحديدية بالكامل في شمال ألمانيا لنحو ثلاث ساعات، أمس السبت.
وسلمت الشرطة الاتحادية الألمانية القضية إلى مكتبي الشرطة الجنائية في برلين وشمال الراين - وستفاليا.
وتصاعدت المخاوف من هجمات تستهدف البنية التحتية المهمة في ألمانيا منذ هجوم روسيا على أوكرانيا والهجمات على خطي أنابيب نورد ستريم.