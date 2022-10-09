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انتظام حركة النقل عبر جسر القرم المُدمَّر جزئياً

من تفجير الجسر الذي يربط بين روسيا والقرم
9 أكتوبر 2022 17:28

قالت وزارة النقل الروسية إن حركة نقل الركاب وقطارات الشحن عبر جسر القرم تسير وفق المواعيد المحددة.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الأحد، عن الوزارة قولها في بيان: «تسير حركة السكك الحديدية لقطارات الركاب والشحن لمسافات طويلة عبر جسر القرم حالياً وفق الجدول المحدد».
وأضافت الوزارة أن حركة قطار الضواحي عبر جسر القرم ستعود إلى طبيعتها الساعة السابعة مساء.
وكانت وزارة النقل الروسية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن خدمة النقل بالعبارات بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار تعمل باطراد.
وقالت: «غادرت العبارة كيرتشينسكي2- على متنها شاحنات من شبه جزيرة القرم الساعة 52:01 صباحاً. وأوصلت ست عشرة شاحنة وخمسة وعشرين راكباً إلى ميناء قفقاس».
وأضافت الوزارة: «تم تحميل شاحنات جديدة على العبارة في الميناء وصلت إلى القرم. وبدأت العبارة الرحلة الثالثة الساعة 50:05 صباحاً وخدمة النقل بالعبارات تعمل باطراد».
وذكرت الوكالة أن حركة المرور بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي لروسيا التي توقفت في وقت مبكر أمس، بدأت تتعافى بحلول نهاية اليوم.
وكانت شاحنة قد انفجرت، صباح أمس، على جسر القرم، مما أدى إلى اشتعال النار في خزانات وقود قطار شحن كان يتحرك بالقرب من السكة الحديدية.
ولقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وانهار جزءان من الجسر متجهان شرقاً.

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المصدر: وكالات
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