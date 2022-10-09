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تبون وماكرون يعربان عن ارتياحهما للتطور الإيجابي بين البلدين

من لقاء سابق
9 أكتوبر 2022 16:43

أعرب الرئيسان الجزائري والفرنسي عبدالمجيد تبون وإيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، عن ارتياحهما للتطور الإيجابي والمستوى الذي عرفته العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن ذلك جاء في مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس تبون اليوم من نظيره الفرنسي تطرقا فيها إلى الاجتماع المهم للدورة الخامسة للّجنة الحكومية رفيعة المستوى، الجزائرية- الفرنسية، التي تنعقد بالجزائر، بالإضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة.

ومن المقرر أن تقوم اليوم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بزيارة عمل إلى الجزائر تستغرق يومين.

ويرافق رئيسة الوزراء الفرنسية 16 وزيراً في الزيارة التي تعد الأولى لها خارج بلادها.

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المصدر: وكالات
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