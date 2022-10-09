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الصين تشيد باقتراح ماسك بشأن تايوان

الصين تشيد باقتراح ماسك بشأن تايوان
9 أكتوبر 2022 16:35

أكدت الصين اهتمامها بإقامة نظام في تايوان يشبه المعمول به في هونج كونج، بعد أيام من طرح إيلون ماسك هذا الاقتراح رغم رفضه دعم خيار التوحيد في تايوان.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج قال للصحفيين، خلال إيجاز صحفي دوري اليوم الأحد: «يُمكن لتايوان تطبيق درجة عالية من الحكم الذاتي كمنطقة إدارية خالصة، شريطة ضمان السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية».

وقبل ساعات، أشاد سفير الصين في الولايات المتحدة تشين جانج بخطة ماسك، وأكد أن «دولة واحدة ونظامين هو مبدأ أساسي لحل قضية تايوان».

وقال ماسك في وقت سابق: «توصيتي... إن تحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان سيكون أمراً مقبولاً بشكل معقول».

وأضاف: «ربما لن يجعل الجميع سعداء».

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المصدر: وكالات
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