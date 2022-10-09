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الرئيس الصيني يبدأ الاجتماع الختامي لكبار القادة في البلاد

شي جين بينج الرئيس الصيني
9 أكتوبر 2022 12:42

بدأ الرئيس الصيني شي جين بينج الاجتماع الأخير لكبار قادة البلاد، قبل أيام من افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي، والذي من المقرر أن يمنحه فترة ولاية ثالثة تاريخية في السلطة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا إن الاجتماع المغلق للأعضاء وعددهم 370 والأعضاء الاحتياطيين للجنة المركزية بدأ اليوم الأحد في بكين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.
وحدد شي الخطوط العريضة للخطاب الذي سيلقيه في بدء المؤتمر في 16 أكتوبر وهو بيان السياسة الأكثر موثوقية بالنسبة للصين، الذي يصدر كل خمس سنوات.
وأبدى وانج هونينج، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، ملاحظات تفسيرية حول مسودة تعديل لدستور الحزب، حسب شينخوا.
وقدم شي أيضا تقرير عمل نيابة عن المكتب السياسي، حسب التقرير، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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المصدر: وكالات
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شي جين بينج
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