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تسمم عشرات الطلاب بالمكسيك في ظروف غامضة

تسمم عشرات الطلاب بالمكسيك في ظروف غامضة
9 أكتوبر 2022 08:22

قالت السلطات في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك، إن ما لا يقل عن 57 طالباً أصيبوا بالتسمم بمادة غير معلومة في مدرسة ثانوية ريفية بالولاية.
وهذه حالة التسمم الثالثة في مدارس الولاية على مدى الأسبوعين الماضيين مما أثار فزع الطلاب وغضب أولياء الأمور.

قال معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي يوم الجمعة إن 57 طالباً في منطقة بوتشيل الريفية وصلوا إلى مستشفى محلي يعانون من أعراض التسمم. وقال المعهد إن أحد الطلاب في حالة "حرجة" وتم نقله إلى مستشفى في عاصمة الولاية بينما حالة الطلاب الآخرين مستقرة.

ولم تتكهن السلطات بأي سبب، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن بعض الآباء يعتقدون أن الطلاب تعرضوا لمياه أو طعام ملوث.

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المصدر: وكالات
تسمم
طلاب
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