زيلينسكي يعد باستعادة كامل أراضي أوكرانيا

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، باستعادة كامل أراضي بلاده، داعيا الجنود الروس إلى الاستسلام. وقال زيلينسكي، في رسالته اليومية بالفيديو، إن عدم القتال هو أفضل خيار للجنود الروس للبقاء على قيد الحياة. وأعلن الرئيس الأوكراني استمرار تقدم قوات بلاده في الشرق والجنوب. وسلط الضوء على منطقة دونيتسك، التي أعلن الروس مؤخرا تحقيق نجاحات فيها. وبخصوص التفجير الذي هز جسر القرم الرابط بين شبه الجزيرة وروسيا السبت، ترك الرئيس الأوكراني احتمال تورط مرؤوسيه في الانفجار مفتوحا. كان الجسر تعرض لانفجار عنيف في وقت مبكر من صباح السبت. وقال زيلينسكي، في إشارة إلى انفجار الجسر، إن الجو كان مشمسا ودافئا في الغالب في أوكرانيا "أما في القرم، فكان الجو غائما، على الرغم من الدفء". ولم يخض زيلينسكي في تفاصيل الحادث.