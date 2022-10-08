«الحوثي» يكثف هجماته على مواقع مدنية وعسكرية

عدن (الاتحاد)

كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية هجماتها على مواقع مدنية وعسكرية في مختلف الجبهات بأنحاء اليمن، وذلك بعد أيام من إفشال الميليشيات الإرهابية التوافق على تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأحبط الجيش اليمني، أمس، هجوماً إرهابياً شنته ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية شمال غرب محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري: إن مجاميع من ميليشيات الحوثي وبغطاء مدفعي مكثف هاجمت مواقع الجيش في جبهة «آل ثابت»، مشيراً إلى أن قوات الجيش تصدت للهجوم وأجبرت الميليشيات على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وفي تعز، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل للميليشيات في منطقة «العريش» شرق المحافظة. وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن مجاميع من الميليشيات هاجمت مواقع الجيش في محاولة للتسلل إلى منطقة «العريش» بمديرية «صبر الموادم»، حيث دارت اشتباكات عنيفة أجبرت الحوثيين على التراجع.

من جهتها، قصفت الميليشيات الإرهابية المتمركزة في تباب «السلال والجعشة وسوفتيل» بشكل متواصل الأحياء السكنية شرق المدينة، فيما استهدفت عناصر المليشيات المتمركزة غرب المدينة بالمدفعية الثقيلة قرى «عزلة اليمن» بمديرية «مقبنة».

وفي الساحل الغربي، شهدت جبهات عدة اشتباكات جراء تحركات مكثفة لميليشيات الحوثي ومحاولتها التمركز في مواقع مستحدثة بمحور «حيس» جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري بأن «الوحدات المرابطة من القوات المشتركة جنوب الجراحي خاضت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، انتهت بإخماد تحركات ميليشيات الحوثي».

وأكدت إجبار الميليشيات على الفرار من المواقع المستحدثة بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوف مقاتليها. وفي الضالع، أفاد مصدر عسكري بأن مواجهات بمختلف الأسلحة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية إثر هجمات شنها الإرهابيون على مواقع عسكرية في قطاعات «باب غَّلْق، والجُب، والفاخِّر» غرب مديرية «قَّعْطبة». وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية شنت خلال الهجوم قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش في مناطق «بتار والمشارِّيح» شمال غربي الضالع. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الدفاعات الجوية للجيش أسقطت، خلال 24 ساعة، طائرتين مُسيّرتين تابعتين للميليشيات في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

القوات اليمنية تطرد «القاعدة» من «المحفد»

أعلنت القوات اليمنية أمس، السيطرة على مركز مديرية «المحفد» في محافظة أبين جنوبي البلاد، وطرد عناصر تنظيم «القاعدة» منها.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المقدم محمد النقيب: إنهم تمكنوا من إحكام السيطرة على مركز مديرية «المحفد».

وأضاف: «استكمالاً لعملية سهام الشرق وانطلاقاً من الالتزام الكامل للقوات المسلحة بتحمل مسؤولياتها الوطنية في مواصلة مكافحة الإرهاب، نفذت وحدات قواتنا السبت المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق».

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلنت القوات اليمنية انطلاق عملية عسكرية أسمتها «سهام الشرق» لمكافحة التنظيمات الإرهابية في أبين.

وتابع النقيب: «أسفرت العملية عن السيطرة على مركز مديرية المحفد، وطرد عناصر القاعدة منها، واتخاذ جميع تدابير التأمين للمديرية».

وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلنت القوات اليمنية السيطرة بالكامل على أكبر معاقل تنظيم «القاعدة» في أبين، وهو معسكر «عومران» الاستراتيجي.